Стало известно, как можно похудеть на сыре

Это может показаться удивительным, но употребление сыра и бисквита способно привести к похудению. Эксперты настоятельно советуют желающим скорректировать свой вес переходить на насыщенные волокнами продукты питания.

Все кажется элементарным: если вы съедаете больше калорий, чем сжигаете, то тем самым поправляетесь. Однако существуют некоторые виды простых диет, которые позволяют, что называется, перезарядить метаболизм. А это поможет удержать человека от переедания и улучшить здоровье всей желудочно-кишечной системы, что снизит количество лишнего веса.

Начинать необходимо с пищевых волокон, которые замедляют процесс пищеварения, надолго сохраняя ощущение сытости в животе.

Исследования показывают, что пищевые волокна также увеличивают количество «здоровых бактерий» в кишечнике, которые посылают сигналы рецепторам инсулина для регулирования уровня сахара в крови. Много волокон содержится в цельнозерновом хлебе, пасте, коричневом рисе, зеленых овощах и ягодах.

Налегайте на сыр и крекеры, которые быстро расщепляются и перерабатывается в энергию, обязательно сочетая их с медленно расщепляемыми продуктами питания.

К примеру, таким идеальным сочетанием будет сыр и крекеры вместе с виноградом. Избегайте по возможности использования антибиотиков, которые крайне разрушительно воздействуют на бактерии в нашем кишечнике, но обязательно употребляйте ферментированные продукты, то есть те, что прошли через брожение. К ним можно отнести квас, кефир и тому подобное.

Если вы жить не можете без перекусов между основными приемами пищи, то обязательно включите в ее состав разные фрукты.

Организм быстро перерабатывает виноград в сахар, но если есть яблоки, то этот процесс замедляется. Вот почему нам нужны разнообразные фрукты.

Ну и, конечно, не забывайте про физические нагрузки, без которых любые диеты бессмысленны.