Раскрыт главный секрет обретения плоского живота

Нутриционисты раскрыли главный секрет плоского живота. Они подчеркивают, что время приема пищи имеет такое же определяющее значение, как и сама пища.

Желающим заполучить плоский живот важны не только правильные тренировки на мышцы пресса и идеально подобранные продукты питания. Исследование показало, что чуть ли не определяющее значение имеет время приема пищи. В частности,

крайне важно питаться в интервале продолжительностью 8 часов с 10:00 утра и до 6:00 вечера. Этот режим позволяет худеть значительно эффективнее.

Более того, прием пищи в 8-часовом интервале является и секретом победы над постоянным вздутием.

Нутриционисты из Великобритании советуют принимать пищу только в светлое время суток, так как внутренние системы нашего организма созданы для работы именно в этот период времени.

Не следует засыпать сразу после приема пищи - необходимо соблюсти интервал хотя бы в два с половиной часа.

Если во время ночного сна желудок и кишечник будут продолжать работать, то это может привести к разного рода проблемам, включая вздутие.

Период голодания должен составлять от 12 до 14 часов - именно это идеальный интервал между ужином и завтраком, обеспечивающий устойчивую потерю веса.

Желающим похудеть необходимо употреблять ферментированные продукты и напитки, включая кефир, который содержит миллиарды полезных бактерий, проникающих в кишечник и восстанавливающих необходимый баланс.

Питание должно быть разнообразным, содержащим большое количество разных продуктов, включая множество овощей и фруктов.

Постарайтесь исключить из рациона глютен, который часто приводит к вздутию. Фиксируйте на бумаге или в электронном виде продукты питания, которые вы употребляете, чтобы определить, какие из них вызывают наибольшую тяжесть.

Сократите объем сахара и сладких продуктов в рационе, принимайте пищу медленно и регулярно посещайте врача общей практики на предмет поиска паразитических инфекций.