Дерматолог голливудских звезд рассказал о трендовых и уже непопулярных процедурах

Вся мода к нам приходит из западных стран. Это касается всего - одежды, книг, техники и т. д. Многие также любят «одолжить» у известных в мире модников идеи, которые часто выглядят провально, поскольку устарели. Известный голливудский дерматолог рассказал, какие процедуры сейчас пользуются популярностью, а о каких лучше забыть навсегда.

Один из самых высокооплачиваемых специалистов в области красоты Гарольд Лансер, работающий с Викторией Бекхэм, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Марго Робби, Ким Кардашян и другими звездами, рассказал, за какие услуги его клиентки готовы платить нескромные суммы.

Дерматолог заявил, что

топовые знаменитости желают выглядеть максимально естественно, поэтому чаще всего выбирают ботокс и липосакцию, но в формате «мини».

В частности, «бебиботокс» с минимальным хирургическим вмешательством, а также услугу под названием «мини-липо» - когда хирург работает над небольшим участком тела.

Также Гарольд Лансер рассказал, что сейчас в моде слегка «курносый нос» и пластика ушей, потому что она способна подтянуть кожу на лице. Кроме этого, огромной популярностью у доктора пользуются процедуры пунктурного омоложения, или просто иглоукалывание лица, которое стимулирует производство коллагена и эластина и устраняет признаки старения кожи.

Говоря об антитрендах, которые нужно забыть как страшный сон,

доктор отметил, что сегодня знаменитые, богатые и прекрасные не прибегают к чрезмерному использованию филлеров, ботокса, увеличению губ и имплантатам груди и ягодиц.

Кроме того, Гарольд Лансер признал, что сегодня каждый восьмой пациент дерматолога или пластического хирурга является мужчиной, в то время как пять лет назад мужчина был лишь одним из 20 пациентов.