5 самых надежных методов избавления от целлюлита

Контрастный душ или массаж могут оказаться эффективными в борьбе с одним из самых распространенных косметических дефектов. Эксперты назвали 5 способов окончательного избавления от целлюлита.

Приблизительно 90% представительниц прекрасного пола всех форм и возрастов имеет целлюлит. Эта апельсиновая корка вызывается жировыми отложениями, которые формируются под кожей. Целлюлит является абсолютно натуральным явлением, хотя женщины сталкиваются с ним гораздо чаще мужчин - это связано с тем, как жир, ткани и мышцы в их организме соединяются между собой.

Точная причина целлюлита неизвестна, но есть мнение о том, что он связан с высоким содержанием жира в организме, нездоровой диетой, гормональными изменениями, возрастом и генетикой.

Существует масса способов избавления от целлюлита, которые публикуются различными изданиями постоянно. Британские косметологи назвали 5 самых проверенных.

Начнем с душа. Обычный душ не поможет избавиться от целлюлита, а вот изменение температуры воды может сработать. Речь идет о контрастном душе, переходящем от горячего к холодному с интервалом в нескольких минут, что помогает кровеносным сосудам сокращаться и расширяться, усиливая кровоток. Еще одним неплохим способом профилактики целлюлита является массаж. Он также способствует улучшению циркуляции крови к областям, где скапливается жир.

Попробуйте использовать масло или увлажнители при проведении массажа. Рекомендуется делать это ежедневно в течение получаса для того, чтобы добиться ощутимых изменений.

Исключите из рациона сахар, поскольку этот продукт, который организм не использует в качестве энергии, немедленно превращается в жир, что ускоряет развитие целлюлита.

Делайте регулярные приседания - это та самая разновидность упражнений, которые нацелены на самые проблемные зоны. Ну и самым эффективным натуральным способом избавления от целлюлита является похудение, поскольку целлюлит как раз и объясняется отложениями жира.