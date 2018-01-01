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Выявлен сухофрукт, который уничтожает раковые клетки

medikforum.ru
Зизифус, или красный (китайский) финик | Фото: panthermedia.net/Wong Sze Fei/Scanpix

Зизифус, или красный (китайский) финик, используемый в китайской медицине для лечения бессонницы, потери аппетита и диареи, также предположительно может эффективно уничтожать раковые клетки. Об этом заявили исследователей из Королевского химического общества в Великобритании.

В лабораторных условиях учеными были протестированы присутствующие в красном финике химические соединения.

Выяснилось, что эти вещества запускают процессы, ведущие к самоуничтожению раковых клеток легких, груди и предстательной железы.

«Гибель раковых клеток в данном случае возникает в результате внутреннего стресса в опухолях», - отметили специалисты.

В частности, в плодах зизифуса были найдены восемь соединений, которые, как полагают исследователи, могут использоваться в борьбе с раком. Четыре из них ослабляют потенциал выживаемости раковых клеток, еще четыре способствуют возникновению повреждений в структуре опухолевых составных.

В Китае, где традиционно чтят красный финик, считается, что ежедневное употребление этого фрукта способствует сохранению молодости, а также продлению жизни.

По словам ученых, в сравнении с обычными финиками в этом содержится в 32 раза больше витамина С.

Теперь представители науки попробуют решить вопрос о том, как именно экзотические плоды могут помочь в терапии онкологических болезней у людей.

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