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Названа самая полезная ягода летом

Русский TVNET/medikforum.ru
Фото: panthermedia.net/Dmitriy Melnikov/Scanpix

Медики рекомендуют при отсутствии противопоказаний активно есть смородину.

Употребление смородины приносит очень много пользы, так как эта ягода отличается невероятно высоким уровнем содержания витаминов и полезных веществ. С присутствием смородины в рационе связан ряд целительных эффектов.

В частности, благодаря этой чрезвычайно витаминизированной ягоде улучшается состояние крови и сосудов, нормализуется давление. По словам медицинских специалистов,

лакомясь черной смородиной, гипертоники могут защитить себя от скачков давления в летнюю жару. Но вот при проблемах с пониженным давлением смородину нужно есть строго в небольших количествах.

Также смородина благотворно влияет на микробиом в полости рта. В ней содержится квертицин, который способствует предотвращению стоматита, кариеса, галитоза.

Сердечникам очень полезно ежедневно употреблять смородину или смородиновый сок – в ее ягодах много калия. Еще смородина обладает мочегонным свойством и благодаря этому качеству помогает справиться с отечностью, часто донимающей в жару.

Употребление смородины, помимо прочего, улучшает состояние желудочно-кишечного тракта.

Практически все виды смородины, будь то красная, черная или белая, улучшают перистальтику, помогают кишечнику эффективно очищаться от нежелательных и потенциально опасных веществ.

Также, говорят врачи, смородину нужно есть людям, страдающим от стрессов и депрессивных состояний.

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