Летние напитки, которые позволят быстро сбросить лишние килограммы

В жару диетологи советуют выпивать не меньше двух литров воды, а также употреблять в пищу овощи и фрукты. Но если вам необходимо быстро освежиться, значит, пора задуматься над тем, как приготовить что-то на скорую руку. Рецепты прохладительных летних напитков придутся кстати, потому как они содержат полезные ингредиенты, помогающие усилить обменные процессы и быстрее сжечь ненавистные лишние калории. И приготовить их очень просто.

Такие прохладительные напитки подойдут прежде всего, тем, кто хочет быстрее похудеть, не отказываясь при этом от полезных продуктов. К тому же все они натуральные и содержат полезные ингредиенты и витамины.

1. Холодный зеленый чай

Этот чай — мощный союзник против ожирения и лишних килограммов.

Он рекомендован при любой диете, так как содержит антиоксиданты, помогающие сжигать жир и уменьшающие поглощение токсинов.

Эксперты Университета штата Пенсильвания определили некоторые вещества в зеленом чае, которые могут помочь усилить способность организма сжигать лишние жиры и уменьшать их поглощение. Приготовить такой чудо-напиток легко: просто добавьте в холодный зеленый чай мяту, жасмин или лимонный сок.

2. Лимонно-перечный напиток

Чтобы приготовить этот утоляющий жажду напиток,

необходимо смешать стакан холодной воды (лучше взять газированную) с соком половины лимона и добавить щепотку черного перца.

Лучше всего использовать свежемолотый перец. Черный перец содержит пиперин, который помогает противодействовать накоплению избыточных липидов и улучшает поглощение необходимых полезных натуральных веществ, присутствующих в пище, а лимонный сок стимулирует пищеварение.

3. Имбирный напиток

Очень полезен для стимулирования обмена веществ.

Готовится этот напиток путем кипячения в течение пятнадцати минут в воде кусочка очищенного имбиря. Раствор необходимо отфильтровать и остудить в холодильнике.

Заправить напиток можно лимонным соком, а подсластить — стевией. Также хорошо приправить его корицей. Имбирь — очень полезный продукт, так как он обладает детоксицирующим и общеукрепляющим действием.

4. Зеленый кофе

Этот напиток известен тем, что содержит вещества, способствующие похудению.

Вы можете заменить классический кофе зеленым в качестве освежающего напитка. Он имеет менее кислотный рН и содержит более низкую дозу кофеина с менее быстрым и непрерывным высвобождением.

Кроме того, в зеленом кофе много минералов, витаминов и антиоксидантов.

5. Напиток из шалфея

Иногда увеличение веса может быть вызвано стрессом. В таком случае на помощь придет шалфей.

Эта лекарственная травка творит настоящие чудеса и помогает в похудении. Залейте две чайные ложки сушеного шалфея или свежий лист 250 мл кипящей воды. Оставьте на 4-5 минут и процедите.

Дайте напитку остыть и насладитесь его чудесными полезными свойствами и ароматом!

6. Розовый напиток

Этот напиток обладает мочегонными свойствами и способствует гидратации организма. Поддержание надлежащей гидратации помогает сохранять здоровый вес и избегать накопления избыточных жидкостей.

Налейте от 250 до 500 мл воды в кастрюлю вместе с горсткой необработанных лепестков роз. Доведите до кипения и готовьте в течение пятнадцати-двадцати минут.

Процедите и оставьте охладить в течение шести дней. Выпивать нужно по полстакана утром натощак.

7. Зеленый чай с имбирем

Чтобы приготовить напиток с зеленым чаем и имбирем,

необходимо растворить перемолотый кусчекок свежего имбиря или чайную ложку имбирного порошка в 250 мл воды, перемешав все это с одной чайной ложкой зеленого чая.

Дать постоять 3-4 минуты, но не более, чтобы напиток не стал горьким. Вы можете подсластить его, избегая сахара. Выпивать по одной или две чашки в день.

8. Напиток из корицы

Этот напиток можно пить как холодным, так и теплым. Для его приготовления вам понадобится 250 мл кипящей воды, 1 палочка корицы и 1 чайная ложка коричного порошка. Поместить все ингредиенты в чашку и оставить настаиваться в течение 15 минут, процедить и выпивать одну чашку один или два раза в день.

9. Ананасово-имбирный напиток

Среди утоляющих жажду напитков, которые могут помочь вам поддерживать форму, этот занимает одно из лидирующих мест. И это неслучайно, ведь

в нем много витамина С, который помогает стимулировать иммунную систему, а также других ингредиентов, помогающих бороться с отеками и целлюлитом.

Имбирь способствует упорядочению деятельности пищеварительной системы и препятствует газообразованию, а также обладает тонизирующим и ветрогонным свойством. Его рекомендуют для противодействия во время укачивания и морской болезни.

Использование имбиря в напитках помогает защитить слизистую желудка от воспалений, предотвратить язвы и гастрит.

Итак, для приготовления напитка потребуются: половина спелого ананаса, 4 ломтика свежего корня имбиря, 80 г подсластителя (сахара или стевии), листья мяты для гарнира (по желанию).

Приготовление:

Возьмите половину ананаса и удалите кожуру. Нарежьте его на мелкие кусочки, вместе с очищенным имбирем поместите в блендер и приготовьте сок.

Эту операцию можно проделать, использовав соковыжималку или комбайн. Просто блендер позволяет сохранить больший объем волокон в конечной жидкости, чем другие приборы.

После этого можно добавить подсластитель по вкусу, листья мяты и несколько кубиков льда.

Освежающие напитки помогают похудеть, поскольку стимулируют обмен веществ. Однако сами по себе они не могут творить чудеса, а потому летом стоит больше времени проводить на свежем воздухе, больше двигаться.