Без вреда для фигуры: ученые выяснили, сколько раз в неделю можно есть бургеры

Китайские ученые разрушают мифы о вреде фастфуда. Если верить их исследованиям, то потребление определенного количества бургеров в неделю не отразится на фигуре.

Всем известно, что фастфуд вреден для здоровья, и его чрезмерное употребление обязательно отразится на весе и состоянии организма, ведь только в одном бургере может быть от пятисот до тысячи калорий. Однако ученые из Сычуаньского университета в Китае утверждают, что

каждый человек может позволить себе полакомиться блюдами быстрого питания два раза в неделю. Эксперты утверждают, что такое количество фастфуда никакого вреда для организма не несет.

К такому выводу ученые пришли, проведя эксперимент: они следили за состоянием здоровья людей, питающимся фастфудом, несколько лет. Результаты удивили всех: на состоянии здоровья и весе потребление бургеров не отразилось у тех людей, кто ел их не более двух раз в неделю, пишет издание Woman`s Day.

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