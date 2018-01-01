Правда и мифы о полезной клубнике

Мы очень часто слышим о том, насколько полезна клубника. Однако, как выяснилось, этой ягоде приписывают свойства, которыми она в реальности не обладает.

В частности, утверждается, что в клубнике содержится ацетилсалициловая кислота, а потому она отличается жаропонижающими свойствами, а также может избавлять от головной боли.

Однако это не так - в составе клубничных ягод ацетилсалициловая кислота отсутствует. Соответственно, вышеназванные свойства клубнике приписывают напрасно.

Также стоит знать, что клубнику полезнее употреблять не как таковую, а вместе с жиросодержащим продуктом - с теми же сливками, например.

В клубнике содержится бета-каротин, провитамин, получаемый организмом с растительной пищей и являющийся мощным антиоксидантом.

Часть этого вещества в процессе усвоения превращается в витамин А, вместе с жирами из молочных продуктов бета-каротин из клубники будет усваиваться гораздо лучше.

Мало кто осведомлен, что

клубника является эффективным афродизиаком - возбуждающее действие оказывает ее дивный аромат. Употреблять клубнику вместе с орехами и медом сексологи рекомендуют в виде романтического ужина.

Помимо этого клубника снимает стресс. Медики рекомендуют по возможности глубоко вдыхать аромат спелых ягод. Если засушить те же ягоды, а также листья или цветки растения, их можно использовать в качестве средства для снятия нервного напряжения зимой. Из цветов и листьев для этого изготавливаются саше, а засушенные ягоды можно добавлять в чай.