Названо время пробуждения, которое делает женщин красивыми

Спящие красавицы бывают в реальности, если они знают, когда им следует проснуться. Косметологи назвали идеальное время пробуждения ото сна для женщин, желающих подольше сохранять красоту.

Мало кто из представительниц прекрасного пола знает о том, что существует не только наиболее удачное время для отхода ко сну, но и время пробуждения для того, чтобы впоследствии выглядеть наиболее привлекательной.

Косметологи из Великобритании провели исследование и узнали некоторые привычки тысяч женщин, а также то, как их отношение к ночному отдыху отражается на внешнем виде. В частности, удалось выяснить, что

расходующие в среднем 9 часов и 10 минут на сон люди чаще всего довольны своим внешним видом. При этом, конечно, речь идет о высококачественном сне,

который не прерывается через каждый час и позволяет человеку отдохнуть.

А вот идеальное время отхода ко сну и пробуждения вряд ли придется по душе большинству наших женщин, поскольку оно лишает их привычной вечерней активности. Исследование показало, что

лучше всего ложиться в постель в 9:45 вечера, а просыпаться в 6:55 утра. Судя по всему, столь ранний отход ко сну могут себе позволить женщины, не обремененные заботами о семье и доме после работы.

Кроме того, у них также должна быть смелость отказаться от просмотра любимых ток-шоу и телепередач в вечернее время, чтобы посвятить себя качественному отдыху.

«Многие из нас пытаются выглядеть красиво и тратят огромные средства на разного рода косметическую продукцию, - говорят авторы исследования. - Однако мы, судя по всему, забываем, что качественный сон по ночам позитивно отражается на нашем общем внешнем виде. Поэтому

вместо того, чтобы вкладывать деньги в ультрасовременную косметику премиум-класса, попробуйте инвестировать их в комфортную постель и удобный матрас,

а также создание спокойной и тихой среды для нормального ночного отдыха».