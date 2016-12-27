Ком в горле: пес два дня ложился под поезд, оберегая раненую подругу

Житель Ужгорода Денис Малафеев рассказал историю пса, который грел и поддерживал свою раненую подругу. Животных обнаружили на станции Цегловка недалеко от Ужгорода (Украина).
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Друзья сообщили Малафееву, что собаки уже два дня лежат на железнодорожных путях. Приехав на место, он обнаружил, что одна из них получила травму от поезда и не могла передвигаться.
Собака лежала на рельсах, а рядом находился пес. Он не только грел подругу и защищал ее от людей, но и поддерживал, когда по путям проезжали поезда.Еще по этой теме
Малафеев рассказывает:
«Услышав сигнал, кобель подошел к суке, прижался к ней и лег рядом. Оба животных опустили головы, прижав их к земле, и поезд проехал.
Ребята, он это делал двое суток подряд, вдумайтесь только!»
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Житель Ужгорода отметил, что собак уже перевезли в приют.
Фото: facebook.com/den.podolchak