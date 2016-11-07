Чудо природы! Трехцветная кошечка покорила пользователей Сети

 

Фото: instagram.com/yanatwofacecat

Кошка по имени Яна умиляет своим необычным окрасом: ее мордочка наполовину черного цвета, наполовину - рыжего.

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Элизабет из Минска — владелица очень необычной кошки.

Не удивительно, что свой аккаунт в Instagram девушка полностью посвятила своему питомцу: трудно не любоваться и не умиляться этому причудливому окрасу.

Кошка названа Яной. Очевидно, в честь древнеримского бога Януса, с именем которого, кроме всего прочего, связано название месяца «январь».

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Выражение «Двуликий Янус» обычно употребляют относительно лицемерного, двуличного человека. Но кошка — не человек, да и посмотрите, как такое милое создание может быть неискренним и злобным?

Яна так популярна, что у нее есть поклонники по всему миру: можно увидеть, что комментарии оставляют на французском, испанском и, конечно, английском языках.

«Очень прелестный, позитивный окрас», «Привет, милашка!», «Она как маленький апельсин», — восхищаются подписчики.

Аккаунт собрал уже больше 16 тысяч подписчиков, что очень удивило владелицу необычной кошки. Полюбуйтесь и вы на это чудо природы!

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

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