Чудо природы! Трехцветная кошечка покорила пользователей Сети

Усатый привет всем🙌 У нас так много новых друзей появилось, что стало интересно, из каких вы городов🏣🏤🏦🏩🏫? Мы с Яной из Минска🏢, а вы? 🐾 #yanatwofacecat

A photo posted by Elizabeth (@yanatwofacecat) on Dec 6, 2016 at 4:50am PST