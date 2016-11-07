Чудо природы! Трехцветная кошечка покорила пользователей Сети

Кошка по имени Яна умиляет своим необычным окрасом: ее мордочка наполовину черного цвета, наполовину - рыжего.
- Гламурная кошка из Румынии приглянулась Интернет-пользователям 8 июня 2016 г.
- Новой звездой Instagram стала кошка-вампир 20 августа 2015 г.
- Кошка-пессимист стала новой звездой Instagram 25 июня 2015 г.
- Кошка-инопланетянин стала звездой Instagram 15 июня 2015 г.
Элизабет из Минска — владелица очень необычной кошки.
Не удивительно, что свой аккаунт в Instagram девушка полностью посвятила своему питомцу: трудно не любоваться и не умиляться этому причудливому окрасу.
Кошка названа Яной. Очевидно, в честь древнеримского бога Януса, с именем которого, кроме всего прочего, связано название месяца «январь».
Выражение «Двуликий Янус» обычно употребляют относительно лицемерного, двуличного человека. Но кошка — не человек, да и посмотрите, как такое милое создание может быть неискренним и злобным?
Яна так популярна, что у нее есть поклонники по всему миру: можно увидеть, что комментарии оставляют на французском, испанском и, конечно, английском языках.
«Очень прелестный, позитивный окрас», «Привет, милашка!», «Она как маленький апельсин», — восхищаются подписчики.
Аккаунт собрал уже больше 16 тысяч подписчиков, что очень удивило владелицу необычной кошки. Полюбуйтесь и вы на это чудо природы!
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Ой, ну не чудо ли? 🐾🐾 Пушок на морозе такой красивый, медвежонок🐻, а не котя😺 Теперь Яна с нами путешествует, куда мы🚗, туда и она. А вы не делали паспорт своим хвостатым для поездок за границу? Представляю Яну с маленьким паспортом и визой😁 А что, поезд и машину мы с малышкой освоили, остался самолет✈ Tag your friends🐾 #yanatwofacecat
Фото из Instagram:
Еще по этой теме
С Новым Годом, друзья!🎄🎄🎄 Мы с Янкой желаем вам крепкого здоровья и счастья!! Не жалейте о прошлом, добивайтесь поставленных целей и наслаждайтесь каждым моментом жизни 💖 Мы обрели много новых друзей, вы все такие замечательные, ловите от нас воздушные поцелуйчики😻😽😺 Всего вам самого лучшего в Новом Году 🎉🎉🎉 #yanatwofacecat #happynewyear