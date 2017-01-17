Кремация животных в Риге и Латвии

 

Фото: Пресс фото

Едва ли не в каждой латвийской семье имеется домашний любимец. К сожалению, продолжительность жизни животных относительно невелика, поэтому рано или поздно хозяевам приходится сталкиваться с грустными хлопотами — как и где организовать достойное погребение своего питомца.

Свободное захоронение животного в черте города запрещено законом и грозит большим штрафом, а похороны на специализированном кладбище требуют значительных материальных затрат, да и ежегодные расходы на уход за могилой многим не по карману. В такой ситуации наиболее рациональным, современным и разрешенным законом решением является кремация.

Основанное в 2013 году агентство Animal Ritual Service предлагает услуги общей и индивидуальной кремации животных.

Общая кремация предполагает, что кремируются одновременно несколько животных и прах хозяину не выдается. При индивидуальной кремации после завершения процедуры прах животного собирается в специальную предварительно выбранную урну и выдается клиенту.

Этот прах не представляет никакой опасности для здоровья человека и окружающей среды. Поэтому урну можно оставить у себя как память о вашем любимце,

также прах можно захоронить или развеять.

У агентства имеются все разрешения на данный вид деятельности согласно законодательству ЛР.

Помимо вышеперечисленных услуг агентство ARS предлагает услуги транспортировки животных в морг, сохранение в морге, а также возможен заказ видеосъемки процедуры индивидуальной кремации.

В случае, если ваш питомец неизлечимо болен, мучается от болей и вы приняли решение об эвтаназии, ARS поможет вам усыпить животное наиболее гуманным способом.

Подробную информацию и цены на услуги вы можете найти на сайте агентства www.dzivnieku-apbedisana.lv или уточнить по бесплатному круглосуточному номеру телефона 80009293.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: www.dzivnieku-apbedisana.lv


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR

reklama.vesti.lv

Найдена новая причина вымирания гигантских акул-убийц Hi-Tech

Найдена новая причина вымирания гигантских акул-убийц

Пираты загрузили порно на YouTube Hi-Tech

Пираты загрузили порно на YouTube

Где серийные квартиры подорожали больше всего Новости

Где серийные квартиры подорожали больше всего

В ЕС могут ввести безусловный базовый доход для всех европейцев Новости

В ЕС могут ввести безусловный базовый доход для всех европейцев

Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами Showbiz

Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами

Животные

Реклама

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKS/-CE
NOLIKTAVAS DARBINIEKS/-CE
http://alkoutlet.lv

Темы

 