Кремация животных в Риге и Латвии

Едва ли не в каждой латвийской семье имеется домашний любимец. К сожалению, продолжительность жизни животных относительно невелика, поэтому рано или поздно хозяевам приходится сталкиваться с грустными хлопотами — как и где организовать достойное погребение своего питомца.

Свободное захоронение животного в черте города запрещено законом и грозит большим штрафом, а похороны на специализированном кладбище требуют значительных материальных затрат, да и ежегодные расходы на уход за могилой многим не по карману. В такой ситуации наиболее рациональным, современным и разрешенным законом решением является кремация.

Основанное в 2013 году агентство Animal Ritual Service предлагает услуги общей и индивидуальной кремации животных.

Общая кремация предполагает, что кремируются одновременно несколько животных и прах хозяину не выдается. При индивидуальной кремации после завершения процедуры прах животного собирается в специальную предварительно выбранную урну и выдается клиенту.

Этот прах не представляет никакой опасности для здоровья человека и окружающей среды. Поэтому урну можно оставить у себя как память о вашем любимце,

также прах можно захоронить или развеять.

У агентства имеются все разрешения на данный вид деятельности согласно законодательству ЛР.

Помимо вышеперечисленных услуг агентство ARS предлагает услуги транспортировки животных в морг, сохранение в морге, а также возможен заказ видеосъемки процедуры индивидуальной кремации.

В случае, если ваш питомец неизлечимо болен, мучается от болей и вы приняли решение об эвтаназии, ARS поможет вам усыпить животное наиболее гуманным способом.

Подробную информацию и цены на услуги вы можете найти на сайте агентства www.dzivnieku-apbedisana.lv или уточнить по бесплатному круглосуточному номеру телефона 80009293.

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