Выдра рассмешила Сеть танцем под балалайку

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by Ross Elliott

В Челябинском зоопарке обитает необычная выдра. Животное развлекает посетителей, танцуя под балалайку.

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В Сети появилось смешное видео, на котором выдра танцует под балалайку и даже подпевает.

Небольшой концерт пушистого хищника засняли посетители зоопарка. По словам очевидцев, забавный номер продолжался в течение 20 минут,

передает НСН. Пользователей Сети, как и свидетелей, выступление зверька не оставило равнодушными. «Респект выдре!!! Респект бабке с балалайкой! Челябинск, жги!!!!!!!!!!!!!», – написали в комментариях к видео.

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