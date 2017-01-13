Выдра рассмешила Сеть танцем под балалайку

В Челябинском зоопарке обитает необычная выдра. Животное развлекает посетителей, танцуя под балалайку.
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В Сети появилось смешное видео, на котором выдра танцует под балалайку и даже подпевает.
Небольшой концерт пушистого хищника засняли посетители зоопарка. По словам очевидцев, забавный номер продолжался в течение 20 минут,
передает НСН. Пользователей Сети, как и свидетелей, выступление зверька не оставило равнодушными. «Респект выдре!!! Респект бабке с балалайкой! Челябинск, жги!!!!!!!!!!!!!», – написали в комментариях к видео.