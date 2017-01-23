Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by HeyDanielle

Хозяин кота по имени Герыч опубликовал в Сети милое видео со своим питомцем. Он надолго занял «общительного» кота с помощью воздушного шарика.

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Кот, требующий от хозяина слишком много внимания, новое занятие оценил по достоинству.

Понравилась идея и пользователям Сети. За короткое время видео на YouTube посмотрели более 2500 человек.

«Интересная идея! Хочу продолжения!!!», «Это шедевр», – написали под веселым роликом комментаторы.

Видео:

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