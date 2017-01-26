Зоопапарацци: Два кота дома — это весело!

Уже второе видео мы получили на конкурс «Зоопапарацци». Наша читательница поделилась съемкой двух своих пушистых питомцев и даже сделала монтаж лучших кадров и веселых моментов. Наслаждайтесь!

Участница конкурса написала: «Рыжий кот - Марс. Он любит спать на голове, занимая всю подушку. Несмотря на внушительный вес (7,2 кг), он постоянно пытается запрыгнуть на верхние кухонные шкафчики, что не всегда получается. Вальяжный, ленивый, очень ласковый.

Плутон - полосатый, одноглазый.

Его нашли на улице совсем больного, глаз спасти не удалось. Очень эмоциональный кот, постоянно мурлыкает и ластится.

А еще - умывает своего рыжего товарища, которому критически лень это делать. Живут дружно, радуют хозяев своей любовью и смешными драками!»

Напоминаем: если у вас дома живет питомец, который каждый день радует своей непредсказуемостью и «мимишностью», из-за чего ваш телефон и компьютер полны умилительных или смешных видео, поделитесь позитивными эмоциями с другими! Пришлите забавное видео своего любимца и выиграйте полезный приз — отличный пылесос. Будут и поощрительные призы.

Подробности конкурса по ссылке ниже:

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