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В Сети встречаются видео, на которых собаки предпочитают не молча слушать современные композиции, а подпевать. Такой пес есть и в Латвии. Он тоже любит петь, и у него это неплохо получается!

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Знакомьтесь, на видео — Летто. Так зовут этого милого песика. Ему 5 лет. Со своей хозяйкой он направляется в лес, ну и, чтобы не скучать, подпевает.

Читательница TVNET, которая прислала это видео на конкурс «Зоопапарацци», написала, что ее питомец поет всегда, а любимая его песня - «Zvaniņš skan».

Напоминаем: если у вас дома живет питомец, который каждый день радует своей непредсказуемостью и «мимишностью», из-за чего ваш телефон и компьютер полны умилительных или смешных видео, поделитесь позитивными эмоциями с другими! Пришлите забавное видео своего любимца и выиграйте полезный приз — отличный пылесос. Будут и поощрительные призы.

Подробности конкурса по ссылке ниже.

ЧИТАЙ НА TVNET: Конкурс зоопапарацци: У меня самый «мимишный» домашний друг!

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