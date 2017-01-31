Зоопапарацци: А ведь только вчера косточку спрятал

Мы получили очередное забавное видео на конкурс. На этот раз с нами поделились кадрами того, как пес ищет спрятанную дома в диване косточку и пытается прогнать кота.

Читательница TVNET Анжела прислала на конкурс «Зоопапарацци» видео с участием своего пса Джекпота. «Мой питомец в поисках счастья...» - написала она.

Псу 3 года, порода — шелти. На кадрах запечатлено, как Джекпот усиленно пытается найти спрятанную в диване косточку.

Второе видео — общение Джекпота с котом Пушей. «У них своеобразные отношения, и очень смешные иногда», - пояснила Анжела.

Напоминаем: если у вас дома живет питомец, который каждый день радует своей непредсказуемостью и «мимишностью», из-за чего ваш телефон и компьютер полны умилительных или смешных видео, поделитесь позитивными эмоциями с другими! Пришлите забавное видео своего любимца и выиграйте полезный приз — отличный пылесос. Будут и поощрительные призы.

Подробности конкурса по ссылке ниже.

ЧИТАЙ НА TVNET: Конкурс зоопапарацци: У меня самый «мимишный» домашний друг!

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