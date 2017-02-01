Грызущий картошку дикобраз стал звездой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by Jo Naylor

Зоопарк Миннесоты опубликовал на своей странице в Facebook видео со зверьком во время его полдника. Грызущий батат (сладкий картофель) дикобраз по кличке Колючка вызвал у пользователей умиление.

За короткое время ролик посмотрели уже более 300 тысяч человек.

«Сладкий картофель идеален для полдника... просто спросите об этом нашего цепкохвостого дикобраза Колючку!»,

– так подписали представители зоопарка свою публикацию. В комментариях под видео пользователи признаются, что Колючка заставил их полюбить дикобразов.

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