Водитель вышел из машины помочь парализованной собаке, ползущей по трассе. Зря

На камеру видеонаблюдения, расположенную рядом с трассой, попала собака, исцелившаяся после паралича за считанные секунды. По другой версии, чудо-пес — просто отличный тролль.

На кадрах видно, как явно бездомная собака ползет по дороге с как будто бы парализованными задними лапами. Ситуация кажется опасной — вокруг животного проносятся машины и мотоциклы. Наконец один водитель решил помочь псу и оттащить его с трассы.

Видно, как он остановил машину на дороге, чтобы другие автомобилисты не смогли наехать на животное. Но

как только мужчина вышел из автомобиля и сделал несколько шагов в сторону собаки, та вдруг встала на все четыре лапы и преспокойно ушла с дороги на обочину.

Из-за качества камеры трудно разглядеть эмоции водителя, вышедшего помочь псу. Но можно догадаться, что он в этот момент чувствовал.

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