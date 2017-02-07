Зоопапарацци: Песик, гуляющий на двух лапках

Этот песик — настоящий герой. Он сломал передние лапки и долгое время не мог на них наступить, но желание гулять было так велико, что Бастер, так зовут песика, доказал хозяйке: гулять можно и на двух лапках!

«После перелома лап мы старались оградить Бастера от прогулок, думая, что ему тяжело, - написала нам Влада, пояснив, что при этом сам он очень хотел гулять. - Он доказал, что может это делать, гуляя на задних лапах».

Кстати, сейчас с ним все в порядке. Лапки зажили, и Бастер в полной мере наслаждается ежедневными прогулками.

На видео - Бастер дома и на прогулке.

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