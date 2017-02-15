Находчивый хаски сбежал из клетки сам и освободил товарищей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by IrisDragon

В китайской провинции Цзянсу пес породы сибирский хаски сумел сбежать из клетки в ветеринарной лечебнице и освободил других собак. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Судя по записи, снятой камерой видеонаблюдения, хаски удалось отодвинуть засов, запирающий клетку.

После этого пес попытался покинуть комнату, но потерпел неудачу: дверь оказалась закрыта на кодовый замок.

Он немного погрыз дверной косяк, а затем переключил внимание на клетки с кошками.

Оттащив их в сторону, хаски пролез в образовавшийся проход и выпустил из клеток еще пару собак.

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Владелец лечебницы для животных Цао Шэн (Cao Sheng) утверждает, что побег стал для него полной неожиданностью. «Мы работаем в этой отрасли шесть-семь лет, — говорит он. — Собакам никогда не удавалось открыть клетку таким способом».

Животные не смогли покинуть учреждение.

Провинившегося хаски поймали и посадили в более крепкую клетку, предназначенную для тибетского мастифа.

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