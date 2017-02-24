Видео с маленькой пандой-прилипалой стало мегахитом в Сети

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by larrywkoester

Видео, опубликованное в соцсетях, а позже на YouTube, где запечатлено, как маленькая панда мешает работнику зоопарка проводить уборку, покоряет Интернет.

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Забавный ролик, опубликованный исследовательским центром по выращиванию панд в Чэнду (Китай), покоряет Сеть.

На видео, опубликованном 22 февраля,

детеныш панды пытается привлечь внимание работника вольера: он виснет на ноге у мужчины, кусает его за брюки и всячески мешает выполнять свои обязанности.

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Мужчина несколько раз снимает с себя панду и относит ее в сторону, помещая сначала на деревянную лестницу, а потом на дерево, но каждый раз она возвращается и крепко обнимает его ногу.

Всего за сутки видео стало настоящим мегахитом в Сети, набрав свыше 120 млн просмотров.

В комментариях пользователи единогласно решили, что это лучшая работа в мире, и удивились, как мужчине удается устоять перед обаянием животного.

«Это именно та работа, на которую я бы мечтал ходить каждый день», — написал один из комментаторов.

Видео:

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