Толстые амурские тигры сбили и съели беспилотник

 

Фото: скриншот видео

Амурские тигры, обитающие в национальном парке в китайской провинции Хэйлунцзян, сбили и погрызли снимающий их беспилотник. Видео опубликовал на своем YouTube-канале телеканал CCTV+.

На ролике упитанные хищники гоняются за летающим на низкой высоте аппаратом.

В какой-то момент один из тигров подпрыгивает и сбивает его, после чего стая начинает с интересом рассматривать беспилотник вблизи и пробовать его на зуб.

После нескольких укусов дрон начинает дымиться.

Видео:

Ранее сообщалось, что фотографии растолстевших амурских тигров в китайском зоопарке города Харбин (административный центр Хэйлунцзян) развеселили пользователей Сети. А вот ветеринарам не до смеха!

Видео:

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