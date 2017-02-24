Толстые амурские тигры сбили и съели беспилотник

Амурские тигры, обитающие в национальном парке в китайской провинции Хэйлунцзян, сбили и погрызли снимающий их беспилотник. Видео опубликовал на своем YouTube-канале телеканал CCTV+.
На ролике упитанные хищники гоняются за летающим на низкой высоте аппаратом.
В какой-то момент один из тигров подпрыгивает и сбивает его, после чего стая начинает с интересом рассматривать беспилотник вблизи и пробовать его на зуб.
После нескольких укусов дрон начинает дымиться.
Видео:
Ранее сообщалось, что фотографии растолстевших амурских тигров в китайском зоопарке города Харбин (административный центр Хэйлунцзян) развеселили пользователей Сети. А вот ветеринарам не до смеха!
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