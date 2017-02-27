Как кот поддерживал кошку во время родов: смотрите люди-мужчины!

 

Фото: facebook.com/thuyduong.panda

Заботливый, любящий и поддерживающий. Такие отцы — пример для подражания для каждого. Даже если они — коты.

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После того как одна пользовательница Сети выложила эти кадры, они облетели весь Интернет. Это кот Йелло из Вьетнама. Он поддерживал свою кошку Там Зе во время и после рождения их общих малышей.

Йелло был таким невозмутимым и нежным и старался успокоить и кошку с котятами, что стал настоящим символом любви и верности.

Это первый помет для обоих котов. При этом хозяйка отметила, что Йелло так нежен только со своей семьей.

Фото: facebook.com/thuyduong.panda

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Как кот поддерживал кошку во время родов: Интернет в восторге!

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