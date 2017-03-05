Питбуль спас мальчика, которого мать топила в реке

 

Фото: AP/Scanpix

 

В австралийском штате Новый Южный Уэльс 27-летняя женщина привела на реку Муррей своих сыновей девяти и пяти лет, чтобы утопить. Вместе с ними пошел их пес – питбуль по кличке Бадди. У реки австралийка велела своим сыновьям войти в воду, после чего начала топить младшего.

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Старший пытался прийти к нему на помощь, но безуспешно. Когда женщина взялась за старшего сына, на нее неожиданно набросилась собака и начала кусать.

Питбуль так яростно атаковал ее, что женщине не удалось осуществить задуманное. Впоследствии она сама обратилась в полицию, заявив, что была покусана собакой.

Когда же полицейские начали подробно расспрашивать ее об обстоятельствах происшедшего, они столкнулись с несостыковками в ее рассказе.

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Как выяснило следствие, происходило все в безлюдном месте – нашлись очевидцы, слышавшие крики детей, но свидетелей происшествия полиция не обнаружила. Тело младшего ребенка позднее было найдено в реке вниз по течению. Старшего сына отправили в госпиталь Мельбурна.

Как сообщает eg.ru со ссылкой на News.com.au,

женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Что толкнуло ее на этот поступок, выясняет полиция.

Отец австралийки, являющийся также дедом мальчиков, сообщил, что за его дочерью и раньше отмечали вспышки необъяснимой жестокости.

Питбуль спас мальчика, которого мать топила в реке

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