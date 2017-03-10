Нарочно не придумаешь: кто-то просто чихнул - кот запомнит это надолго!

Всем известно, что коты - за редким исключением - мягко говоря, не любят водные процедуры, а в большинстве своем они просто панически боятся воды, с которой предпочитают иметь дело исключительно как с источником утоления жажды. Поэтому добровольно заставить котейку «принять ванну», а тем более нырнуть в воду - задача практически невыполнимая. Однако жизнь настолько непредсказуема, что случиться может все что угодно!

На видео длительностью менее 10 секунд запечатлен курьезный случай из серии «нарочно не придумаешь».

От эффекта неожиданности невольно или засмеешься, или хотя бы улыбнешься. И только потом приходит осознание того, как же жаль несчастного котика

- что он пережил в этот момент, трудно себе представить! Конечно, все хорошо, что хорошо кончается, но так близко к воде он явно еще долго не подойдет...

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