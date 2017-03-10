Нарочно не придумаешь: кто-то просто чихнул - кот запомнит это надолго!

 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by gostealahead

Всем известно, что коты - за редким исключением - мягко говоря, не любят водные процедуры, а в большинстве своем они просто панически боятся воды, с которой предпочитают иметь дело исключительно как с источником утоления жажды. Поэтому добровольно заставить котейку «принять ванну», а тем более нырнуть в воду - задача практически невыполнимая. Однако жизнь настолько непредсказуема, что случиться может все что угодно!

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На видео длительностью менее 10 секунд запечатлен курьезный случай из серии «нарочно не придумаешь».

От эффекта неожиданности невольно или засмеешься, или хотя бы улыбнешься. И только потом приходит осознание того, как же жаль несчастного котика

- что он пережил в этот момент, трудно себе представить! Конечно, все хорошо, что хорошо кончается, но так близко к воде он явно еще долго не подойдет...

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