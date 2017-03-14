Помните бегемотика Фиону? Новое видео с этим чудом умилило Сеть

Русский TVNET недавно рассказывал о недоношенном бегемотике по кличке Фиона из зоопарка Цинциннати (США). Пользователи соцсетей с удовольствием следят за тем, как ветеринары выхаживают очаровательную малышку, которая появилась на свет в конце января на шесть недель раньше срока. Новое видео из жизни неуклюжей очаровашки посмотрели уже более 12 миллионов раз.

Фиона растет с каждым днем, а следовательно - становится все тяжелее. В связи с этим

у работников зоопарка возникают проблемы с транспортировкой животного, поэтому они учат бегемотика самостоятельно добираться до бассейна по специальному пандусу.

Сначала, по словам персонала, Фиону пришлось уговаривать сделать первые шаги на возвышение, но в итоге, пусть неохотно и очень неуклюже, она взобралась на пандус. Теперь очаровательный бегемотик чувствует себя более уверенно и практически не нуждается в чьей-либо помощи. Это успех!

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Смотрите умилительное видео!

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ЧИТАЙ НА TVNET: Недоношенный бегемотик Фиона стала звездой Сети

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