Помните бегемотика Фиону? Новое видео с этим чудом умилило Сеть

 

Фото: instagram.com/cincinnatizoo

Русский TVNET недавно рассказывал о недоношенном бегемотике по кличке Фиона из зоопарка Цинциннати (США). Пользователи соцсетей с удовольствием следят за тем, как ветеринары выхаживают очаровательную малышку, которая появилась на свет в конце января на шесть недель раньше срока. Новое видео из жизни неуклюжей очаровашки посмотрели уже более 12 миллионов раз.

Фиона растет с каждым днем, а следовательно - становится все тяжелее. В связи с этим

у работников зоопарка возникают проблемы с транспортировкой животного, поэтому они учат бегемотика самостоятельно добираться до бассейна по специальному пандусу.

Сначала, по словам персонала, Фиону пришлось уговаривать сделать первые шаги на возвышение, но в итоге, пусть неохотно и очень неуклюже, она взобралась на пандус. Теперь очаровательный бегемотик чувствует себя более уверенно и практически не нуждается в чьей-либо помощи. Это успех!

Реклама

Смотрите умилительное видео!

Facebook:

ЧИТАЙ НА TVNET: Недоношенный бегемотик Фиона стала звездой Сети

Еще по этой теме
Знакомьтесь: милашка Альберт. Коты этой новой породы не растут!

Знакомьтесь: милашка Альберт. Коты этой новой породы не растут!

Видео с маленькой пандой-прилипалой стало мегахитом в Сети

Видео с маленькой пандой-прилипалой стало мегахитом в Сети

Как мило! Двухмесячный слоненок впервые в жизни искупался

Как мило! Двухмесячный слоненок впервые в жизни искупался


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Как носить шубу на голое тело? Алена Водонаева показала «мастер- Showbiz

Как носить шубу на голое тело? Алена Водонаева показала «мастер-

Майли Сайрус вышла замуж? Смотри фото! Showbiz

Майли Сайрус вышла замуж? Смотри фото!

Куда в 5 утра едут пассажиры самого первого автобуса? Новости

Куда в 5 утра едут пассажиры самого первого автобуса?

Для самых привередливых поп: 10 самых необычных моделей унитазов Hi-Tech

Для самых привередливых поп: 10 самых необычных моделей унитазов

Почему российскую участницу могут не пустить на «Евровидение» Showbiz

Почему российскую участницу могут не пустить на «Евровидение»

Животные

В мире

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERVISA INŽENIERIS/-E
SERVISA INŽENIERIS/-E
FIELD SERVICE ENGINEER
FIELD SERVICE ENGINEER
LOĢISTIKAS DARBINIEKS
LOĢISTIKAS DARBINIEKS
http://alkoutlet.lv

Темы

 