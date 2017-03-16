Как мило! Хомячиха живет в собственном доме и ест с ложки

 

Фото: скриншот видео

Жительница британского города Манчестер Тиффани Чжан (Tiffany Zhang) поселила свою хомячиху в двухэтажный кукольный домик со спальней, ванной, столовой и балконом, а также научила ее обращаться с ложкой и кружкой. Об этом пишет Daily Mirror.

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По словам хозяйки, животное по кличке Чиз («Сыр») появилось у нее более года назад.

В магазине «Сделай сам» британка приобрела для нее сборный домик из дерева и различные игрушечные предметы быта.

С тех пор питомица научилась есть с ложки и лакать йогурт из маленькой кружки. Также, по словам Тиффани, Чиз очень чистоплотна и сама «прибирается» в домике, выбрасывая из него экскременты.

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«Она очень адаптивная и сообразительная», — похвалила Чжан хомячиху.

Видео:

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