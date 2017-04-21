Милейшее видео: кенгуренок просится на ручки

Видео с участием очаровательного детеныша кенгуру, опубликованное на днях в Facebook, набрало уже более миллиона просмотров и тысячи лайков. На кадрах запечатлено, как новорожденный кенгуренок Терри «просится на ручки» к сотруднику заповедника Кангару в австралийском городе Элис-Спрингс, сообщает Mirror Online.
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Вначале Терри с надеждой смотрит на Криса Барнса (так зовут мужчину), а затем начинает «атаковать» его ногу, явно требуя внимания и ласки.
Тогда Крис протягивает кенгуренку небольшой мешочек, в который тот с радостью запрыгивает, а Барнс прижимает довольного малыша к себе.
Как выяснилось, сотрудники заповедника специально шьют такие мешочки для маленьких кенгуру, растущих без мам, чтобы те чувствовали себя максимально приближенно к естественной среде.
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