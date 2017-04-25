Когда ножки коротенькие: как упорный слоненок с канавой боролся

Неуклюжий, но очень упорный слоненок по имени Лиа стал звездой соцсетей. Видео, снятое в одном из заповедников Индонезии, умиляет и трогает до глубины души!

На кадрах запечатлено, как слоненок безуспешно пытается выбраться из канавы, размытой водой.

Возможно, это первое его серьезное препятствие в жизни. Малыш не сдается, но ножки ведь еще такие коротенькие, да и канава скользкая...

На помощь ему в итоге приходит взрослая слониха - мы подумали, что мама, но СМИ уточняют, что это «тетя Кэри» почувствовала неладное и спасла неловкое еще дитя.

Этот ролик посмотрели уже 120 миллионов раз. И вы посмотрите непременно, если еще не видели!

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