Видео-умора: требующий внимания пес притворился ребенком

Издание Mashable обнародовало забавное домашнее видео, снятое одной американской семьей, с отчаявшимся псом в главной роли. Судя по всему, четвероногий питомец устал находиться в тени нового члена семьи и старается всеми силами привлечь к себе внимание хозяев. Как вариант - тоже «стать» ребенком.
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Женщина, которая запечатлена на видео, поглощена заботой о маленьким ребенке. В это время собака, лежащая с другой стороны животом кверху, будто старается скопировать малыша, при этом лапами дает понять, что нуждается во внимании.
Видео: