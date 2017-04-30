В Австралии спаривающиеся кенгуру заблокировали дорогу

В австралийском городе Мельбурне спаривание кенгуру стало причиной дорожной пробки. Животные устроились прямо посреди дороги, спровоцировав тем самым конфуз и неудобство для водителей, передает Mashable.

Снимок с животными был обнародован на Twitter-аккаунте города.

На фотографии животные запечатлены прямо перед полноприводным мощным кроссовером, который вынужден был притормозить.

Издание также сообщает, что инцидент произошел в час пик.

Twitter

Rumour File: Mating kangaroos stop traffic in Melbourne, Australia https://t.co/uyY7jWu55T pic.twitter.com/0HPdUZI1H7— Melbourne (@MelbourneRR) April 27, 2017

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