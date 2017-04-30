В Австралии спаривающиеся кенгуру заблокировали дорогу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В австралийском городе Мельбурне спаривание кенгуру стало причиной дорожной пробки. Животные устроились прямо посреди дороги, спровоцировав тем самым конфуз и неудобство для водителей, передает Mashable.

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Снимок с животными был обнародован на Twitter-аккаунте города.

На фотографии животные запечатлены прямо перед полноприводным мощным кроссовером, который вынужден был притормозить.

Издание также сообщает, что инцидент произошел в час пик.

Twitter

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