Панда. Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Создала же природа таких милашек! Это мы о невероятно забавных мишутках - пандах. Русский TVNET не устает публиковать видео с их участием, и вот очередной коротенький ролик. Нельзя не умилиться!