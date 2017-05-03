 

Панда. Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Создала же природа таких милашек! Это мы о невероятно забавных мишутках - пандах. Русский TVNET не устает публиковать видео с их участием, и вот очередной коротенький ролик. Нельзя не умилиться!

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