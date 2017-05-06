ФОТО: Красивейшая шутка природы - животные-альбиносы

Животные, лишенные естественного окраса шерсти, кожи и глаз, называются альбиносами. Причина этого - генная мутация, характеризующаяся врожденным отсутствием меланина - пигмента, отвечающего за цвет.
Существует два вида альбинизма – полный и частичный.
В первом животное имеет полностью лишенный пигмента окрас и розовые или красные глаза, во втором - на некоторых участках тела могут быть пигментированы кожа и шерсть, а глаза окрашены в голубой или естественный цвет.
Животные-альбиносы по-своему прекрасны! Доказательство - в нашей фотогалерее: