Ком в горле! Как выглядит собака, когда понимает, что ее бросили хозяева

Этот душераздирающий момент был снят в собачьем приюте в штате Калифорния, США. Четырехлетний питбуль по кличке Электра был оставлен там хозяевами 17 мая. Причины, по которым люди отказались от собаки, неизвестны.

На ролике видно, как убитый горем пес грустно смотрит сквозь клетку, а затем опускает глаза в пол в тот момент, когда понимает, что владелец никогда не вернется.

Видео было размещено на Facebook местной жительницей Lolys Menchaka, помогающей найти новый дом для брошеных животных.

Как сообщается на ее странице, к счастью, Электра уже нашла новых хозяев.

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