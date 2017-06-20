Видео: Смышленая ворона поразила пользователей Сети

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Andrejs Baburovs / LETA

Жителю Эстонии удалось запечатлеть, как на детской площадке ворона в одиночестве качалась на качалке-балансире - аттракционе, который предназначен для двоих детей.

«Эта сообразительная птица качалась на качелях в детсаде в эстонском городе Выхма», - рассказал местный житель Ханнес Мянник, заметивший ворону.

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Мужчина как раз спешил после обеда на велосипеде на работу. Он проезжал мимо площадки и заметил, как двигаются пустые качели. «Я остановился и пригляделся. Ворона! Ходит по качелям туда-сюда», - описал Мянник увиденное.

«Ближе я не решился подойти, потому что не знал, продолжит птица качаться или нет», - объяснил мужчина, добавив, что чуть-чуть он поснимал и поехал на работу.

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