Хит Сети: Ревнивый кот влез на фото нового питомца

Как пишет BuzzFeed, выложившая снимок Мэдисон Эллис учится на ветеринара. Золушку она подобрала на улице, когда котенок бросился под ее машину.

Во время того как Золушка ела корм, хозяйка решила сделать фотографию, но взрослый кот по кличке Иисус помешал этому и влез в кадр с крайне недовольным выражением морды.

Twitter

I was trying to take pictures of my new kitten eating and....my other cat wasn't having it pic.twitter.com/SBttOBn8KA— Madilee (@thatdamnvegann) June 16, 2017