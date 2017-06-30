Побродил по сцене, лег и зевнул: как собака стала главной звездой выступления оркестра

 

Фото: скриншот видео

Курьезным эпизодом запомнилось выступление Венского камерного оркестра на фестивале в турецком Эфесе - во время исполнения Симфонии № 4 Мендельсона на сцену выбежала собака. Белый лабрадор побродил по сцене, лег возле скрипача и демонстративно зевнул. Пес сорвал аплодисменты слушателей и умилил пользователей Интернета, а музыканты показали свой профессионализм и остались невозмутимы.

Еще по этой теме

YouTube

Еще по этой теме
Знакомьтесь, это Клубника — собака, эмоциям которой позавидует любая актриса

Знакомьтесь, это Клубника — собака, эмоциям которой позавидует любая актриса

Собака-обжора приняла форму индейки

Собака-обжора приняла форму индейки

Ком в горле! Как выглядит собака, когда понимает, что ее бросили хозяева

Ком в горле! Как выглядит собака, когда понимает, что ее бросили хозяева


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Piņķi, 337000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 790118 EUR
Дом
Дом, Amatnieki, 143000 EUR

reklama.vesti.lv

Назван крайний срок предотвращения глобальной катастрофы Hi-Tech

Назван крайний срок предотвращения глобальной катастрофы

Пересмотрена средняя максимальная продолжительность жизни челове Hi-Tech

Пересмотрена средняя максимальная продолжительность жизни челове

Специалисты запретили повторно использовать пластиковые бутылки Hi-Tech

Специалисты запретили повторно использовать пластиковые бутылки

Рак легких унес жизнь одной из ярких звезд Голливуда Showbiz

Рак легких унес жизнь одной из ярких звезд Голливуда

Все за клубникой! В ближайшие дни цены упадут Новости

Все за клубникой! В ближайшие дни цены упадут

Курьезы

Животные

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
LABORATORIJAS IEKĀRTU RAŽOŠANA ...
LABORATORIJAS IEKĀRTU RAŽOŠANA ...
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 