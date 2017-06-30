Побродил по сцене, лег и зевнул: как собака стала главной звездой выступления оркестра

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Курьезным эпизодом запомнилось выступление Венского камерного оркестра на фестивале в турецком Эфесе - во время исполнения Симфонии № 4 Мендельсона на сцену выбежала собака. Белый лабрадор побродил по сцене, лег возле скрипача и демонстративно зевнул. Пес сорвал аплодисменты слушателей и умилил пользователей Интернета, а музыканты показали свой профессионализм и остались невозмутимы.