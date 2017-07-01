Медвежонок пришел в магазин на Аляске за конфетами

Медвежонок зашел в магазин на Аляске. Видеозапись инцидента опубликовало в субботу, 1 июля, издание Alaska Dispatch News.
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Зверь подошел к прилавку с конфетами, встал на задние лапы и начал изучать ассортимент. По словам сотрудника магазина Роджера Тибодо (Roger Thibodeau),
сначала он принял животное за собаку (оно было размером со среднего аляскинского маламута) и лишь потом осознал, кто перед ним.
«Думаю, он совсем маленький», — рассказал мужчина. Он предположил, что рядом могли быть и другие медведи.
Покупатель, который пил кофе рядом с прилавком, прогнал животное громкими хлопками. По словам Тибодо, тот направился в соседний магазин, торгующий сантехникой.
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