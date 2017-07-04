«Маникюр» для домашних животных стал вирусным

Пользователи Сети активно публикуют снимки, на которых запечатлены со своими питомцами с... одинаковым «маникюром».
В Интернете набирает популярность новый тренд - «маникюр» для домашних животных, передает The Mashable. Издание сообщает, что
одна из пользовательниц обнаружила в магазине колпачки для когтей для своей кошки такого же цвета, как ее маникюр.
Женщина сфотографировала себя и своего питомца с одинаковым «маникюром» и опубликовала фото в Twitter. Ее идея была подхвачена другими пользователями и в короткие сроки стала вирусной.
Из Twitter:
I've done this with my ruby ♥️✨ pic.twitter.com/JSTqvHSSm2— Melanie (@reverseoceans) June 25, 2017
Из Twitter:
the only way to be pic.twitter.com/6n49uyyee3— POI$ON IV¥ (@jadejumps) 25 июня 2017 г.
Из Twitter:
pic.twitter.com/SEHjPJQejV— J (@rockmanticsoul) 24 июня 2017 г.
Из Twitter:
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How I'm trying to be. pic.twitter.com/VttK0PUUiH— Pencilvester (@Necromancer_95) 23 июня 2017 г.