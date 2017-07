«Маникюр» для домашних животных стал вирусным

В Интернете набирает популярность новый тренд - «маникюр» для домашних животных, передает The Mashable. Издание сообщает, что

одна из пользовательниц обнаружила в магазине колпачки для когтей для своей кошки такого же цвета, как ее маникюр.

Женщина сфотографировала себя и своего питомца с одинаковым «маникюром» и опубликовала фото в Twitter. Ее идея была подхвачена другими пользователями и в короткие сроки стала вирусной.

Из Twitter:

I've done this with my ruby ♥️✨ pic.twitter.com/JSTqvHSSm2— Melanie (@reverseoceans) June 25, 2017