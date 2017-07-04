«Маникюр» для домашних животных стал вирусным

 

Фото: twitter.com/Necromancer_95

Пользователи Сети активно публикуют снимки, на которых запечатлены со своими питомцами с... одинаковым «маникюром».

В Интернете набирает популярность новый тренд - «маникюр» для домашних животных, передает The Mashable. Издание сообщает, что

одна из пользовательниц обнаружила в магазине колпачки для когтей для своей кошки такого же цвета, как ее маникюр.

Женщина сфотографировала себя и своего питомца с одинаковым «маникюром» и опубликовала фото в Twitter. Ее идея была подхвачена другими пользователями и в короткие сроки стала вирусной.

Из Twitter:

Из Twitter:

Из Twitter:

Из Twitter:

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