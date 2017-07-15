Видео: на трассе водители откупились от медведя пряниками и матом

На трассе Епишино-Северо-Енисейский в Красноярском крае медведь попытался напасть на водителей автомобилей, однако передумал, получив пряники.
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Зверь, зажав в зубах сладости, удалился в лес.
По словам местных жителей, на трассе медведи – частые гости.
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