Видео: на трассе водители откупились от медведя пряниками и матом

 

Фото: скриншот видео

На трассе Епишино-Северо-Енисейский в Красноярском крае медведь попытался напасть на водителей автомобилей, однако передумал, получив пряники.

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Зверь, зажав в зубах сладости, удалился в лес.

По словам местных жителей, на трассе медведи – частые гости.

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