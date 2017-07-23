В Аргентине родился козленок с «лицом демона»

 

Фото: Скриншот видео

В Аргентине на свет появился козленок-мутант. В отличие от братьев и сестер у малыша плоская морда и выступающие глаза.

В аргентинской провинции Сан-Луис на свет появился козленок-мутант.

Всего коза родила трех детенышей, однако здоровыми были лишь двое, третий же отличался внешним видом

- плоская морда и выпученные глаза сделали животное похожим на демона. При этом остальные части тела были вполне обычными для козленка.

Несмотря на все попытки накормить малыша, детеныш умер через три часа после того, как его нашли.

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