Котенок с забавным рисунком на мордочке умилил мир

Пользователь социальной сети Twitter из Японии опубликовал на своей страничке 15-секундный ролик с участием котенка, на мордочке которого имеется необычное пятно в форме... другого котенка. Многие комментаторы посчитали эту отметку признаком суперсилы.

Пользователь @TOKAITRICK_bot опубликовал забавное видео, в котором главную роль сыграл котенок с интересным рисунком на мордочке.

Темное пятно похоже на изображение другого котенка, свернувшегося клубком. Твит уже набрал более двухсот тысяч лайков.

Фолловеры воспользовались публикацией, чтобы высказать свои многочисленные предположения по поводу столь странного пятнышка.

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Вспомнив фильм Кристофера Нолана Inception, основанный на идее нескольких уровней снов внутри сна,

пользователи сошлись во мнении, что котенок достиг «второго уровня погружения» в призрачный мир сновидений.

Другие же просто предположили, что герой ролика обладает сверхспособностями.

Из Twitter:

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