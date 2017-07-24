Котенок с забавным рисунком на мордочке умилил мир

 

Фото: twitter.com/TOKAITRICK_bot

Пользователь социальной сети Twitter из Японии опубликовал на своей страничке 15-секундный ролик с участием котенка, на мордочке которого имеется необычное пятно в форме... другого котенка. Многие комментаторы посчитали эту отметку признаком суперсилы.

Пользователь @TOKAITRICK_bot опубликовал забавное видео, в котором главную роль сыграл котенок с интересным рисунком на мордочке.

Темное пятно похоже на изображение другого котенка, свернувшегося клубком. Твит уже набрал более двухсот тысяч лайков.

Фолловеры воспользовались публикацией, чтобы высказать свои многочисленные предположения по поводу столь странного пятнышка.

Реклама

Вспомнив фильм Кристофера Нолана Inception, основанный на идее нескольких уровней снов внутри сна,

пользователи сошлись во мнении, что котенок достиг «второго уровня погружения» в призрачный мир сновидений.

Другие же просто предположили, что герой ролика обладает сверхспособностями.

Из Twitter:

Еще по этой теме
Путину нашли двойников среди лысых кошек (фото)

Путину нашли двойников среди лысых кошек (фото)

Избит безобидный кот: он был слишком похож на Гитлера

Избит безобидный кот: он был слишком похож на Гитлера

Найдена причина рождения похожих на Гитлера котов

Найдена причина рождения похожих на Гитлера котов


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Rīga, 880000 EUR
Квартира
Квартира, Saurieši, 58950 EUR
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR

reklama.vesti.lv

Задорнов впервые за долгое время рассказал о своем состоянии Showbiz

Задорнов впервые за долгое время рассказал о своем состоянии

ФОТО: Грандиозное открытие фестиваля Вайкуле посетили особые гос Showbiz

ФОТО: Грандиозное открытие фестиваля Вайкуле посетили особые гос

Ученые назвали опасность долгого вождения Hi-Tech

Ученые назвали опасность долгого вождения

Ryanair снижает цены из-за резкого роста прибыли Новости

Ryanair снижает цены из-за резкого роста прибыли

ВИДЕО: Президент Латвии спел знаменитую песню Раймонда Паулса Showbiz

ВИДЕО: Президент Латвии спел знаменитую песню Раймонда Паулса

Животные

В мире

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDNIEKU/-C ...
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDNIEKU/-C ...
BŪVDARBU VADĪTĀJA PALĪGU
BŪVDARBU VADĪTĀJA PALĪGU
http://alkoutlet.lv

Темы

 