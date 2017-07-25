Сеть удивила кошка с невероятно длинными лапами

Пользователь Reddit McPokie обнародовал на сервере снимок кошки с аномально длинными лапами. Фотография за один день собрала более 68 тысяч просмотров и 1,7 тысячи комментариев.
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Пользователь отметил, что кошку зовут Квенда и проживает она в Австралии.
Другие юзеры ресурса сравнили животное с персонажем Слендерменом и длинноногими созданиями с картин Сальвадора Дали.
А некоторые отметили, что животное могло бы претендовать на успешную карьеру в модельном бизнесе.
reddit.com:
This cat at my local rescue shelter has ridiculously long legs from funny