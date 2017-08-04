Мастерски «дающий пять» кот позабавил Интернет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Antje Lindert-Rottke/Scanpix

Видео с животным за сутки набрало 83 тысячи «лайков» и более 40 тысяч репостов.

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В Сети было обнародовано видео с котом, которого хозяин научил профессионально «давать пять». Ролик за сутки набрал 83 тысячи лайков и более 40 тысяч репостов в Twitter, передает The Mashable. В видео показано, как кот спокойно сидит на кресле, однако когда мимо него проходит хозяин, он поднимает лапу и отвечает на его жесты.

Из Twitter:

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