Мастерски «дающий пять» кот позабавил Интернет

Видео с животным за сутки набрало 83 тысячи «лайков» и более 40 тысяч репостов.
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В Сети было обнародовано видео с котом, которого хозяин научил профессионально «давать пять». Ролик за сутки набрал 83 тысячи лайков и более 40 тысяч репостов в Twitter, передает The Mashable. В видео показано, как кот спокойно сидит на кресле, однако когда мимо него проходит хозяин, он поднимает лапу и отвечает на его жесты.
Из Twitter:
Ded. pic.twitter.com/megUmNqFVd— Kevin Fox 🦊 (@kfury) 2 августа 2017 г.