Чудо-спасение: коала проехала 16 километров на оси внедорожника

В Австралии самка коалы забралась на ось внедорожника и проехала в таком положении 16 километров, сообщает Reuters.

Водитель остановился, услышав странные звуки, похожие на чей-то крик. Животное достали спасатели, для чего им пришлось снять с автомобиля колесо.

FOTO: REUTERS/ScanPix

FOTO: AP/ScanPix

FOTO: AP/ScanPix

Представительница благотворительного фонда по спасению животных Fauna Rescue Джейн Бристер, участвовавшая в вызволении коалы, заявила, что

самка была кормящей, но ее детеныша найти так и не удалось. «Я искала всю ночь и весь следующий день, но ничего не вышло», — рассказала Бристер.

За спасенной коалой несколько дней ухаживали ветеринары, после чего ее выпустили на волю.