До слез! Собака, отчаянно спасающая своих щенков, растрогала Сеть

Во вьетнамской провинции Донгнай собака по кличке Лу самоотверженно бросилась спасать своих щенков, которые едва не утонули.

Четыре малыша не смогли выбраться из своего убежища вслед за мамой, и вскоре оно оказалось залитым водой. Однако собака не оставила детенышей в беде и принялась отчаянно рыть землю, чтобы спасти их.

Люди помогали Лу вычерпывать воду, однако она понимала, что может быть слишком поздно, и потому сама забралась в затопленное логово.

Собака по очереди достала всех своих щенков, и всем им удалось выжить.

Видео за короткое время стало популярным в соцсетях, растрогав десятки тысяч пользователей.