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До слез! Собака, отчаянно спасающая своих щенков, растрогала Сеть

Русский TVNET/topnews.ru
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Иллюстративное фото | Фото: panthermedia.net/Daniela Jakob/Scanpix

Во вьетнамской провинции Донгнай собака по кличке Лу самоотверженно бросилась спасать своих щенков, которые едва не утонули.

Четыре малыша не смогли выбраться из своего убежища вслед за мамой, и вскоре оно оказалось залитым водой. Однако собака не оставила детенышей в беде и принялась отчаянно рыть землю, чтобы спасти их.

Люди помогали Лу вычерпывать воду, однако она понимала, что может быть слишком поздно, и потому сама забралась в затопленное логово.

Собака по очереди достала всех своих щенков, и всем им удалось выжить.

Видео за короткое время стало популярным в соцсетях, растрогав десятки тысяч пользователей.

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