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СМИ показали самую «мемную» собаку Интернета

korrespondent.net/Русский TVNET
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  • Видео
Фото: скриншот видео

Собака породы сиба-ину на сегодняшний день является самой популярной в Сети, передает Меduzа. Видео с представителями этой породы набирают сотни тысяч просмотров, а фотографии получают вирусную популярность.

Не так давно сиба-ину вновь всколыхнула Сеть, появившись в видеоролике под названием «Это фиаско, братан». В видео показано, как пес переходил ручей и, не удержавшись на бревнах, упал в воду. Ролик в короткие сроки приобрел в Интернете вирусную популярность, набрав сотни тысяч просмотров.

В Японии сиба-ину добилась настоящего признания, ведь в честь них организовывают фестивали, выпускают игрушки, одежду и канцелярские принадлежности.

Ближе к 2010 году в Интернете появился всем известный мем с сиба-ину - Doge.

Он родился благодаря снимку, который хозяйка собаки опубликовала в личном блоге. На нем запечатлен питомец с удивленной мордочкой, который не оставил пользователей Сети равнодушными.

В часть мема даже была названа криптовалюта, созданная программистом Билли Маркусом. Она получила название Dogecoin.

FOTO: knowyourmeme.com/memes/doge

Больше фото найдете здесь >>>

Dog Swiming

Подготовлено по материалам Меduzа >>>

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