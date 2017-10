СМИ показали самую «мемную» собаку Интернета

Click the link on our profile to order your T-shirt! @inshibagram ↑get it now↑ * * * #shibainu #shibainupuppy #shibainus #shibainuinstagram #shibainulove #shibainulife #shibainuusa #shibasmile #shibainulover #shibainuworld ##shibainupup #shibainuoftheday #shibainumix #shibainulovers #shibainubaby #shibainufan #shibainudog #shibainumoments #shibainumom #shibainudad #shibainucalifornia #shibainucrazypeople #shibainumania #shibainuworld #shibainugram #shibainutshirt #shibainutees #shibainutee #shibainushirt #shibainushirts

A post shared by Shiba inu (@inshibagram) on Jul 29, 2017 at 9:33am PDT