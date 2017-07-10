СМИ показали самую «мемную» собаку Интернета

Собака породы сиба-ину на сегодняшний день является самой популярной в Сети, передает Меduzа. Видео с представителями этой породы набирают сотни тысяч просмотров, а фотографии получают вирусную популярность.
Не так давно сиба-ину вновь всколыхнула Сеть, появившись в видеоролике под названием «Это фиаско, братан». В видео показано, как пес переходил ручей и, не удержавшись на бревнах, упал в воду. Ролик в короткие сроки приобрел в Интернете вирусную популярность, набрав сотни тысяч просмотров.
В Японии сиба-ину добилась настоящего признания, ведь в честь них организовывают фестивали, выпускают игрушки, одежду и канцелярские принадлежности.
Ближе к 2010 году в Интернете появился всем известный мем с сиба-ину - Doge.
Он родился благодаря снимку, который хозяйка собаки опубликовала в личном блоге. На нем запечатлен питомец с удивленной мордочкой, который не оставил пользователей Сети равнодушными.
В часть мема даже была названа криптовалюта, созданная программистом Билли Маркусом. Она получила название Dogecoin.
Это фиалка, братан pic.twitter.com/uslLbdR6H9— Двач (@ru2ch) September 30, 2017
Dog Swiming
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