Умилил! Пухлый кот не дал мальчику делать домашнее задание

Пухлый любвеобильный кот не дал мальчику делать домашнее задание. Животное постоянно отвлекало ребенка, стараясь привлечь внимание к себе. Ролик был обнародован на канале People's Daily, China в YouTube.

В видео, смонтированном из нескольких эпизодов, показано, как мальчик усердно сидит перед тетрадью, в то время как домашний питомец то и дело старается отвлечь его:

садится на страницы, трется мордочкой о голову своего хозяина, ходит по столу.