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Умилил! Пухлый кот не дал мальчику делать домашнее задание

korrespondent.net/Русский TVNET
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Иллюстративное фото | Фото: panthermedia.net/Volha Kavalenkava/Scanpix

Курьезное видео с упитанным любвеобильным питомцем набирает популярность в Сети.

Пухлый любвеобильный кот не дал мальчику делать домашнее задание. Животное постоянно отвлекало ребенка, стараясь привлечь внимание к себе. Ролик был обнародован на канале People's Daily, China в YouTube.

В видео, смонтированном из нескольких эпизодов, показано, как мальчик усердно сидит перед тетрадью, в то время как домашний питомец то и дело старается отвлечь его:

садится на страницы, трется мордочкой о голову своего хозяина, ходит по столу.

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